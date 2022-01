Iepers Comedytheater stopt er volledig mee: "Voor de derde keer onze voorstelling moeten afzeggen, is de druppel"

't Iepers Theatercomedy bestaat al 15 jaar en bracht 13 producties van bestaande komediestukken in het Iepers dialect, een gekend concept van volkstoneel in de streek. "We stonden helemaal speelklaar voor onze 14e productie, toen de eerste lockdown kwam. Het decor was er, de flyers en tickets waren gedrukt en ook al verkocht. De verzekering was in orde en wij stonden te springen. Dat was al een eerste zwaar verlies voor ons", vertelt Gilla Boudry, de secretaris van het gezelschap.

Mensen die al tickets gekocht hadden voor de voorstelling in 2020, konden die bijhouden voor de voorstelling een jaar later. "Maar toen zaten we in maart 2021 met de derde golf van de coronacrisis. Het is niet haalbaar om te blijven wachten en wachten. Bij theater hoort ook repeteren en als je dan moet repeteren met het vooruitzicht dat het een week later opnieuw gedaan is, werkt dat ook niet motiverend. We kunnen dat niet blijven houden en net nu hebben wij en ons publiek die ontspanning nodig. Lokale en amateurverenigingen worden op alle vlakken in de steek gelaten."