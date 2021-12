Inbrekers gaan op kerstavond lopen met familiejuwelen en kerstcadeautjes in Heule

Op Kerstavond werd ingebroken bij Chantal Demeyere in Heule. "Mijn zoon ging op kerstdag even langs bij mij thuis om de kippen eten te geven", vertelt Chantal, die zelf in de kerstvakantie aan de kust zou verblijven. "De carport stond open en de deur van de veranda was geforceerd. Binnen hebben de dieven alles doorzocht. Ze hadden een bakje met juwelen uitgegoten en de juwelen van mijn ouders meegenomen. Die hebben voor mij een grote emotionele waarde. En ook de 4 kerstcadeautjes voor mijn kleinkinderen zijn verdwenen. Ik kan het niet begrijpen dat ze de cadeautjes hebben meegenomen. Ik kon gelukkig naar de winkel bellen en de cadeautjes opnieuw bestellen."