Inwoner Aalst start petitie tegen  ontbreken regenboogzebrapad

Deze week liet Aalst weten dat er geen regenboogzebrapad komt in de stad. Daarmee is het de enige centrumstad zonder regenboogzebrapad, maar daar wou de stad naar eigen zeggen geen statement mee maken. "De openbare weg is gewoon niet de manier om dat te tonen", klonk het toen nog bij N-VA-fractieleider Maarten Blommaert.