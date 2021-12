Israël investeert in nieuwe nederzettingen op bezette Golan-hoogvlakte: "Willen aantal inwoners verdubbelen"

"Dit is ons moment." Met die woorden kondigde de Israëlische premier Naftali Bennet aan dat zijn regering meer dan 300 miljoen dollar zal investeren in nieuwe nederzettingen op de Golan-hoogvlakte. Dat gebied behoort eigenlijk Syrië toe, maar Israël veroverde de strategisch gelegen hoogvlakte in de Zesdaagse Oorlog van 1967. In 1981 werd het gebied geannexeerd.

De internationale gemeenschap beschouwt de hoogvlakte als door Israël bezet gebied. Alleen de Verenigde Staten erkennen de regio als een deel van Israël. Het was de vorige president Donald Trump die die beslising nam. Zijn opvolger Joe Biden liet verstaan dat hij ze niet snel zal omdraaien.

Het is net die Amerikaanse erkenning die de Israëlische regering overtuigd heeft om in de Golan te investeren, geeft premier Bennet aan. "Na jaren van status quo op vlak van nederzettingen, is ons doel om het aantal inwoners van de Golan-hoogvlakte te verdubbelen."