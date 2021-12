Burgemeester Marino Keulen na steekpartij: "Veel problemen met Afghaanse niet-begeleide minderjarige asielzoekers"

“Met het overgrote deel van de asielzoekers zijn er nooit of zeer weinig problemen, die houden zich altijd aan de regels”, vertelt burgemeester Marino Keulen. “Maar met deze groep stelt zich in heel Europa een probleem. Ze hebben het moeilijk met regels op te volgen en ze plegen vandalisme in de asielcentra.”

Binnen de groep Afghaanse jongeren die gisteren bij de steekpartij betrokken waren, zat ook een meerderjarige. “Die zit nog in de cel en die wordt blijkbaar beschuldigd voor poging tot moord. De feiten zijn ook zwaarwichtig: messteken in de arm, bij de andere in de longen", aldus de burgemeester.