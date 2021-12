BEKIJK - Vrieskou bezorgt Nederlanders een dagje schaatsplezier

Vooral in het noorden van het land waren bij temperaturen tot min 7 graden ondergelopen weilanden en polders dichtgevroren. Met een ijsdikte van 3 tot 7 centimeter op heel wat plekken in de noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland was het veilig genoeg om de schaatsen aan te trekken.

In Nederland is een strenge lockdown van kracht. Ook voor het schaatsen gelden er maatregelen. Zo mag er maar een beperkt aantal mensen op de buitenijsbanen en moeten ze om 17 uur sluiten.

In Noordlaren wordt vanavond zelfs de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gereden. De ijspret zal evenwel van korte duur zijn, want de komende dagen gaan de temperaturen omhoog.