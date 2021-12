Nieuwe thuis gezocht voor 160 konijnen

“De konijnen zijn nu terug in goede gezondheid”, zegt Ellen Van Assche van de Zorgboerderij. “Dat was twee maanden geleden even anders. De konijnen zaten bij de kweekster in Wezembeek-Oppem en zijn door Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid in beslag genomen." De konijnen zaten in veel te kleine kooien waardoor ze onder meer te lange nagels hadden. Eerst ging het om 50 verwaarloosde dwergkonijntjes, maar het bleken er veel meer: uiteindelijk 149. "Daarvan bleken er heel wat zwanger te zijn en zaten we met veel baby’s zodat we op 160 uitkomen", aldus Ellen Van Assche.