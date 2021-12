Ninove neemt zekere voor onzekere: Geen VIP-tenten bij aankomst Omloop Het Nieuwsblad

Kort na het laatste Overlegcomité heeft Ninove contact opgenomen met het aankomstteam van Omloop Het Nieuwsblad. "We hebben in onderling overleg beslist om het VIP-gebeuren niet te laten plaatsvinden", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). "We werken zowel met een diner als met een staande receptie en dat is moeilijk te combineren onder de huidige onzekerheid rond corona. Het is moeilijk in te schatten welke coronamaatregelen op dat moment van kracht zullen zijn."