Officiële erkenning voor Gent als toeristisch centrum, winkels mogen binnenkort elke zondag open

Goed nieuws voor mensen die vaak shoppen in het centrum van Gent. Zij kunnen vanaf januari elke zondag shoppen in de binnenstad. Tot en met dit jaar waren winkeliers nog verplicht om op zondag te sluiten, tenzij ze dat 6 maand op voorhand aanvroegen. "Dit is een goede zaak, want op zondag zijn mensen vaker vrij zijn om de winkels te komen bezoeken. Op deze manier kunnen mensen ons gemakkelijker bereiken", zegt de eigenaar van een winkel uit de Gentse binnenstad.