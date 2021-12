Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is overleden: olijke oud-strijder tegen onrecht werd geweten van natie

Desmond Mpilo Tutu wordt geboren op 7 oktober 1931 in Klerksdorp, in de toenmalige Transvaal, in het noordoosten van Zuid-Afrika. Hij is de enige zoon in een gezin van vier kinderen. Zijn vader is leraar, zijn moeder schoonmaakster. In een sloppenwijk ontmoet de jonge Desmond een parochiepriester. "Ik was met mijn moeder op straat en we werden begroet door een blanke man in een priestergewaad", zegt hij later daarover. "Ik kon mijn ogen niet geloven: een blanke die een zwarte vrouw begroet."