Politie is op zoek naar moutainbiker met blauwe helm in Zoniënwoud

Zeker drie vrouwen kregen in het Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode ongewenst een aai over hun billen van een moutainbiker met blauwe helm. Eén van de vrouwen herkende de man enkele dagen later en kon hem filmen. Mogelijk is hij de dader, mogelijk ook niet. De politie wil nu zeker weten wie die man is.