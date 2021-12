Wereld rouwt om dood van Desmond Tutu: "Wij zijn er beter aan toe omdat hij hier op aarde was"

Nelson Mandela, hét boegbeeld in Zuid-Afrika van de strijd tegen apartheid, stierf in 2013. Dat nu ook Desmond Tutu is overleden, stemt de Zuid-Afrikanen uiteraard verdrietig. "Dit is een nieuw overlijden in het afscheid van onze natie van een generatie van bijzondere Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika nalaten", verwoordt de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het. Tutu was "een patriot zonder weerga", "een leider in principes en pragmatisme, die een betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder werken dood is."