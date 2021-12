Schaap doodgebeten door loslopende hond in natuurgebied Mariakerke: "Dit kan zo niet langer"

Bevoegd schepen Silke Beirens (Groen) rekent eerst nog op de verantwoordelijkheid en het gezond verstand van de wandelaars. "Het is nochtans een leuk gegeven, dat wandelaars er in de natuur tussen de schapen kunnen lopen. Jammer genoeg zijn er altijd individuen die het verbrodden door hun honden los te laten of omdat ze hun viervoeter niet onder controle hebben. Wie onregelmatigheden ziet, roep ik om op de persoon in kwestie erop aan te spreken. Ik zal onze gemeenschapswachten eveneens vragen om een oogje in het zeil te houden. Wie ziet dat een wandelaar de schapen moedwillig opjaagt met zijn of haar hond, kan ook de politie bellen", aldus Silke Beirens.