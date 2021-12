Genkse politie vat jongeren die betrokken zijn bij steekpartijen

De lokale politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) moest gisteravond tussenbeide komen bij twee steekpartijen in het centrum van Genk.

Rond 20 uur was er een schermutseling in de buurt van het station, niet lang daarna was er opnieuw een steekpartij een paar straten verderop. Het ging om confrontaties tussen twee rivaliserende groepen. Minstens één persoon is zwaargewond geraakt, een andere raakte lichtgewond.

De politie heeft een groep jongeren gevat die bij de twee steekpartijen betrokken zouden zijn geweest.