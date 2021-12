Steltenlopers Merchtem opvallend aanwezig op cultuurprotest

Ricardo is de man van de grote stelten. "Het is echt vreselijk, ik kan mijn hobby niet uitoefenen. Wat moet een mens nu doen in het weekend? We mogen zelfs niet naar ons repetitielokaal om een pint te drinken. Ons bier wordt slecht."

De groep bestaat uit een 100-tal personen waaronder een 60-tal steltenlopers. De hoogte van de stelten reikt van 1 tot 4 meter onder de voet gemeten. Ze hebben al in zowat alle continenten opgetreden en zijn culturele ambassadeurs voor onze land, van in Moskou tijdens de militaire taptoe, tot in de VS en Vietnam.