Speelgoedontwerper bekend van He-Man en de "Teenage mutant ninja turtles" overleden

Taylor werkte in de jaren 70 en 80 voor speelgoedfabrikant Mattel en bedacht er "He-Man and the masters of the universe". He-Man is een overgespierde actieheld die de strijd aangaat met zijn rivaal Skeletor, een blauwe tovenaar met een schedel in plaats van een hoofd. Om de speeltjes beter te doen verkopen werd er een stripreeks en een tekenfilmserie over gemaakt.

Bekijk hieronder de begingeneriek van de originele animatiereeks: