Twee Save the Children-medewerkers vermist in Myanmar, na "bloedbad met 38 doden"

De berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar de Britse ngo Save the Children meldde dat twee van haar personeelsleden vermist worden sinds de verkoolde lijken zaterdag in het oosten van het land aangetroffen werden, volgens de ngo in voertuigen die in brand waren gestoken.

"We hebben de bevestiging dat hun privévoertuig aangevallen en in brand gestoken werd" bij een aanval vrijdag in de staat Kayah, deelde de organisatie die voor de kinderrechten opkomt, mee.

Save the Children staakt voorlopig zijn activiteiten in de regio Kayah Chin, en delen van Magway en Kayin.