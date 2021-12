Parket vermoedt kwaad opzet bij brand op industrieterrein in Asse: "Ongeveer 25 vrachtwagens uitgebrand"

"We hebben een branddeskundige aangesteld, en die is deze voormiddag ter plekke gegaan. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er op verschillende plekken brandhaarden waren. Bij een brand door een technische storing of kortsluiting is er meestal maar een plek waar de brand ontstonden is. Als er meerdere brandhaarden zijn, dan wijst dat meestal op kwaad opzet", aldus Blondeau. "Wellicht zijn er brandversnellers gebruikt."