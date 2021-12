BEKIJK - Wolf Asterix duikt op in Antwerpse haven: "Ze hebben schrik van mensen, maar dus niet van wegen en gebouwen"

Er is een wolf gespot in de haven van Antwerpen. Afgelopen nacht werden er beelden gemaakt van de wolf op de Noorderlaan en ook elders in de haven is hij gesignaleerd. "Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over de wolf, maar veehouders in de ruime omgeving zijn beter voorzichtig", zegt Jan Loos van Welkom Wolf aan VRT NWS.