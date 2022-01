100-dagenviering voor middelbare studenten in Roeselare wordt 50 dagen

Dit schooljaar zou de 100-dagenviering van de laatstejaars uit Roeselare normaal gevierd worden op 27 januari 2022. Maar door de huidige coronamaatregelen belooft de 100-dagenviering niet zo feestelijk te worden. Daarom stelde het stadsbestuur voor aan de jongeren om een 50-dagenviering te organiseren in plaats van de traditionele 100 dagen. De 50 dagen vallen eind april. En de hoop is dat er dan weer meer zal kunnen. Meer dan 80 procent van de jongeren stemde in met de nieuwe datum in april.