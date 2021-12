20 maanden cel voor kapitein van vrachtschip dat milieuramp veroorzaakte op Mauritius

Het ging om de zwaarste milieuramp ooit in Mauritius. Dat is een voormalige Franse en nadien Britse kolonie die sinds 1968 onafhankelijk is. Officieel hoort het land bij Afrika, maar in de praktijk zijn de meeste inwoners van Indische afkomst. Het is een van de meest welvarende leden van de Afrikaanse Unie en toerisme is erg belangrijk. Net daarom was de olieramp heel hard aangekomen, maar daarbij moet worden gezegd dat de coronacrisis die sector toch al zou geteisterd hebben. In de praktijk is dus vooral de visserij getroffen.