North Seal Team roept vakantiegangers op: "Laat de zeehonden in hun habitat rusten"

Na het zogen zoeken die jonge dieren een rustplaats op het strand ver weg van de waterlijn. “Met de vakantie zijn veel mensen op wandel langs het strand of in de duinen al dan niet met hun hond. Daarom willen we uitdrukkelijk vragen aan mensen om minstens 30 meter afstand te bewaren om het dier geen stress te bezorgen. En als het gewond is, zelfs 50 meter afstand houden. Het is ook noodzakelijk om honden aan de lijn te houden, wanneer er zeehondjes op het strand liggen. Enkele dagen geleden nog verloren we een zeehond van een maand oud in Oostduinkerke na een gevecht met een hond.”

Het is niet de eerste keer dat er opgeroepen wordt om afstand te bewaren. "Zeehonden zijn schattige dieren en hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Maar het blijven predatoren. Ze kunnen gevaarlijk zijn en bijten”, weet De Bruycker.