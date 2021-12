Aalsterse kerstmarkt gaat dan toch open na overleg: "Kraampjes uit elkaar om te spreiden"

De kerstmarkt in Aalst gaat dan toch open vandaag na overleg tussen burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en organisator Look I Like. Die laatste dreigde vorige week nog naar de rechter te stappen nadat de stad besliste om de markt te sluiten om coronabesmettingen tegen te gaan. Nu is de kerstmarkt creatief aangepast zodat die toch open kan.