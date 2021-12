Sarah Weddington, advocate die met rechtszaak "Roe v. Wade" abortus legaal maakte in de VS, is overleden

Maar de juridische strijd ging voort. De vrouw vocht het oordeel aan en zo belandde de zaak na meerdere beroepsprocedures uiteindelijk voor het US Supreme Court, het hoogste gerechtshof in de VS. Dat oordeelt onder meer over de grondwettelijkheid van wetten in afzonderlijke staten. Het Hooggerechtshof beslist over zeer gevoelige materies, de arresten hebben gevolgen voor de rechtsgeldigheid in het hele land.

De zaak werd voor het Hooggerechtshof bepleit door twee jonge advocates, Sarah Weddington en Linda Coffee. Na een procedure van 3 jaar velde het Hooggerechtshof in januari 1973 zijn arrest, met een meerderheid van 7 tegen 2 rechters. De abortuswet in Texas was ongrondwettelijk en in strijd met de privacy van de vrouw. Abortus was voortaan voor alle vrouwen in de VS een recht. "Roe v. Wade" is allicht het meest bekende arrest van het Hooggerechtshof.