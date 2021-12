Apart vaccinatiecentrum voor kinderen in de Zennevallei

"Het leek ons toch belangrijk om de kinderen een aangename plek te geven tijdens de vaccinatie", zegt de burgemeester. "De jeugddienst begint de eerste week van januari met het jeugdcentrum in te richten. Onze mascotte Basiel zal ook in actie schieten om de kinderen te begeleiden. Vanaf 8 januari kunnen de eerste kinderen hun eerste prik krijgen."



"Er zijn ongeveer 12.000 kinderen in Halle , Pepingen, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Drogenbos", zegt Snoeck. 'We verwachten een opkomst van ongeveer 70 procent, die twee keer een prik krijgen met drie weken tussen. Normaal gezien kan het centrum dus weer sluiten op het einde van februari." De campagne bij volwassenen loopt zo ook geen vertraging op, zij kunnen zich nog altijd laten vaccineren in het vaccinatiecentrum De Bres in Halle.