Armoedeorganisatie uit Berlare zoekt opslagplaats voor ingezamelde spullen, anders dreigt stopzetting

Schepen Cooremans vreest weliswaar dat de gemeente weinig kan doen. "We kunnen geen panden ter beschikking stellen, want we hebben onze panden zelf nodig voor eigen diensten en materialen. We raden de vzw aan om eens aan te kloppen bij de eigenaars van leegstaande panden. Misschien kunnen ze met hen een soort huurovereenkomst afsluiten."

Afgelopen zomer zamelde de vzw onder meer spullen in voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Daarnaast zorgden de vrijwilligers ook zelf voor spullen. Zo doneerde het zelfgebreide sjaals aan 100 daklozen.