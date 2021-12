"Neem je de vuilnisbak mee naar buiten?" Australische fotograaf neemt vraag letterlijk en gaat ermee dagtrippen

Carl Stanojevic is een 54-jarige fotograaf uit Mackay, een stad aan de oostkust van de deelstaat Queensland. Vorige week kreeg hij 's avonds laat een berichtje van zijn buurman Nick Doherty, die op dat moment niet thuis was. "Will you take the bins out please", was Nicks vraag, "wil je de vuilnisbak mee naar buiten nemen?"



In het Engels kan je "to take ... out" ook wel vertalen als "mee op een uitje nemen", dus Carl antwoordde jolig: "Tuurlijk. Heb je een voorkeur voor een bepaalde plaats, Movitos, Bavarian, Rabbit Hole?" Dat zijn namen van plaatselijke restaurants en bars in Mackay. "Allemaal", antwoordde Nick al lachend.