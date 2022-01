Autobestuurder overleden nadat hij zondagnacht met wagen in diepe beek was beland

Deze ochtend rond 10 uur kregen de hulpdiensten een oproep binnen over een voertuig dat in de beek lag in de Oostendse Steenweg in Houtave ter hoogte van de Voetweg. De wielen van de wagen staken nog uit boven het water van de diepe beek. Het slachtoffer, een man van 30 jaar uit Jabbeke zat nog in het voertuig en was al overleden. De brandweer heeft de man bevrijd, maar alle hulp kwam te laat. Volgens gegevens van de politie zou de auto tussen 1 en 2 uur 's nachts in het water terecht gekomen zijn.

Het slachtoffer ging met zijn voertuig uit de bocht en kwam daarbij in de gracht terecht. Volgens de politie van Blankenberge en Zuienkerke zouden er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn. Het parket heeft dan ook geen verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval verder te onderzoeken.