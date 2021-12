Heeft bowlingfederatie "achterpoort" gevonden in KB? "Competitiesport mag, dus geven we recreanten gewoon licentie"

"We hebben het Koninklijk Besluit waarin de maatregelen staan nog eens goed bekeken", laat Marc Beaufays van de Belgische Bowling Sport Federatie (BBSF) vanmiddag optekenen. "In artikel 4 staat de bowlingzalen dicht moeten, maar in artikel 7 staat dat competitiesport wel degelijk mag doorgaan (...) We zijn een erkende sport. Erkend door Sort Vlaanderen en we zijn ook een sport van tweede categorie bij het BOIC. Men kan daar niet veel spelden tussenkrijgen denk ik", aldus Beaufays nog.