Coronablog - Ziekenhuisopnames blijven dalen, omikron maakt minder ziek en Spider-Man "boost" de bioscopen 

De nieuwe Spider-Manfilm is de eerste film sinds de coronacrisis die meer dan één miljard euro opbracht aan de kassa's. Dat meldt filmindustriebedrijf Exhibitor Relations. Het is ook de op één na snelste film in de geschiedenis die dat klaarspeelt.

"Spider-Man: no way home", met de Britse acteur Tom Holland in de hoofdrol, bracht 467,3 miljoen dollar op in Noord-Amerika en 587 miljoen internationaal. Dat komt neer op meer dan 1 miljard dollar opbrengst in de eerste twaalf dagen dat de film in de zalen loopt. De film moet daarmee enkel nog onderdoen voor "Avengers: endgame", die al na vijf dagen de kaap overschreed.



Het gaat uiteraard wel om de best scorende film sinds de coronacrisis uitbrak. Dat is een opmerkelijk resultaat, aangezien er wereldwijd ongerustheid heerst over de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus, die zorgt dat er heel wat bioscopen gesloten zijn. Ook sinds zondag in ons land.

Lees hier alles over de hype: