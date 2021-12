Lagere registratierechten, meer nettoloon en bedrijfswagens zwaarder belast: dit verandert op 1 januari

Postzegels worden vanaf 1 januari duurder. Bpost verhoogt de prijs van non-priorzegels met 8 procent, die van priorzegels met ruim 18 procent. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar vanaf januari 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel zal 1,89 euro kosten, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.