Drie nieuwe parken en speelbos in de buurt van station Mechelen: 4 hectare extra groen, water, spel- en recreatieruimte

De aanleg zou volgende winter dan moeten beginnen. "Eerst moet de tangent klaar zijn. Dat zou in het voorjaar moeten zijn. Dan kan de Brusselsesteenweg opgebroken worden. We hopen eind 2022, begin 2023, het plantseizoen volgende winter al te kunnen gebruiken om de grote groenstructuren aan te leggen, zodat we het Steenwegpark en het Postzegelpark al in 2023 kunnen openstellen."

Het speelbos zou ook moeten volgen in 2023. Het Colomapark zal pas in 2025 of 2026 klaar zijn. "Daar moet nog een brug gebouwd worden over de vaart, dus dat blijft nog even een werfzone."