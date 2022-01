Fietsbrug "De Langeman" aan sluizencomplex in Godsheide is open voor gebruik

In september 2020 startten provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg, spreekt over een huzarenstuk: “Door de nabijheid van het sluizencomplex en de pompinstallatie-waterkrachtcentrale was er nood aan een creatief ontwerp en inplanting van de brug. Geen gemakkelijk karwei, maar we zijn uiteindelijk wel in ons opzet geslaagd. De volledige fietsbrug is 200 meter lang en 6 meter breed. Ze bestaat uit 6 brugdelen die samen meer dan 500 ton wegen.”