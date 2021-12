Filmfestival Oostende mikt op maart als nieuwe datum: “We hebben 5 weken nodig voor alles”

Het festival zoals het nu gepland stond, was met beperkingen. Zo mochten er maximaal 200 bezoekers per zaal. “Dan kan je al geen openingsavond in het Kursaal van Oostende organiseren met 1.500 bezoekers. De beperkingen die er nu waren, gingen we respecteren. Ik ga er van uit dat ze nieuwe maatregelen in dezelfde lijn liggen, hopelijk met wat meer mogelijkheden.

We gaan ze opvolgen, maar het moet haalbaar zijn. En 200 mensen in een zaal is echt de ondergrens. Ze moeten niet met 50 afkomen. De sector heeft genoeg bewezen wat we kunnen en dat het veilig kan. Een zaal zoals het Kursaal is ook anders dan een zaal met een capaciteit van 200 mensen. Ik hoop dat ze niet iedereen over dezelfde kam scheren.”

Op het Filmfestival Oostende stonden 117 films gepland. “Niet allemaal avant-premières, maar wel het grootste deel. We hebben met de distributeurs samen gezeten en we hebben van zo goed als iedereen bevestiging dat we de film opnieuw kunnen tonen. Dus als het festival verplaatst naar maart is het integraal en dan hopen we dat de gasten ook vrij zijn, en misschien nog meer, die er in januari niet konden bij zijn.”