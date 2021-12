Franse regering kondigt vaccinatiepas en sneller boostervaccin aan, maar geen nieuwe lockdown

Ook zullen grote bijeenkomsten de volgende weken niet mogelijk zijn tot maximaal 2.000 mensen binnen of 5.000 mensen buiten. In de horeca zullen mensen vanaf 3 januari moeten neerzitten. Rechtstaand drinken of eten zal voorlopig niet meer kunnen.

Concerten of andere voorstellingen met publiek dat rechtstaat, zijn voorlopig ook niet meer mogelijk. Het gebruik van maaltijden of dranken in concertzalen, sportstadions of het openbaar vervoer is volledig verboden. Mondmaskers worden verplicht in de centra van de steden, maar de lokale prefecten moeten dat beslissen.

Telewerken wordt verplicht waar dat mogelijk is, minstens drie dagen per week en liefst minstens vier dagen. Vaccinatie blijft volgens premier Castex het belangrijkste wapen om ernstige gezondheidsproblemen, de overbelasting van de zorg of het lamleggen van het land te vermijden. Daarom wordt de periode om het boostervaccin toe te dienen na de tweede vaccinatie verkort tot drie maanden.

Castex en Veran maken zich sterk dat het vaccin dan wel de verspreiding van het virus niet helemaal verhindert, maar wel de ernst van de ziekteverschijnselen en de cijfers in intensieve zorg en overlijdens.