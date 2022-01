Gallo-Romeins Museum in Tongeren kreeg dit jaar 95.000 bezoekers over de vloer: "Ondanks alles een succesvol jaar"

Verschillende programma's, activiteiten, presentaties en installaties konden in dit coronajaar op veel waardering rekenen in het Gallo-Romeins Museum. "Ik ben heel trots dat er in 2021 opnieuw een grote en diverse groep mensen zijn weg naar het museum heeft gevonden", aldus An Christiaens (CD&V), schepen van Cultuur in Tongeren. 95.000 mensen kwamen de binnenkant van het museum bewonderen. Een groot aantal als je weet dat het tijdens de eerste helft van het jaar onmogelijk was voor scholen of verenigingen om het museum te bezoeken door de geldende coronamaatregelen.