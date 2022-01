Gentse nachtleven brengt in niet-coronajaar 285 miljoen euro op: "Belangrijke economische impuls"

Het nachtleven is voor Gent een belangrijke aantrekkingspool, maar uit de studie blijkt ook dat er wel nog pijnpunten zijn, zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). "Velen ervaren het nachtleven als minder veilig, niet rustig en slecht voor de gezondheid. Onze adviesraad voor het nachtleven en onze nightlife coach zal hiermee aan de slag gaan en adviezen formuleren. Hoe kunnen we hiermee omgaan en de stap zetten naar een professioneler, inclusiever en diverser nachtleven. Want dat is toch ons einddoel."

"De studie was voor ons vooral een nulmeting, om te bekijken wat de economische impact is van het nachtleven. We zijn al een aantal jaren bezig met het nachtleven, we hebben ook een adviesraad opgesteld om aan onze pijnpunten te werken. Ook voor hen was het dus interessant om te weten hoe belangrijk het nachtleven voor Gent is op die verschillende vlakken, om er dan verder mee aan de slag te gaan."