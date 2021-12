Groothandelsprijs voor aardgas daalt plots heel sterk, heel onzeker of we dat zullen zien op onze facturen

Zullen we de huidige daling van de groothandelsprijzen merken op onze energiefacturen? Daarvoor is het helaas nog te vroeg dag en is de daling nog te pril. Het is nog onzeker of de relatief lage prijs zich zal doorzetten.

De groothandelsprijzen waarover we schrijven liggen vast in termijncontracten, waardoor verdere dalingen pas in de toekomst kunnen worden doorgerekend. Uit onzekerheid over mogelijke prijsstijgingen, zullen energieleveranciers ook niet meteen eventuele dalingen doorrekenen aan de eindklant. Door deze temperende dynamiek zijn de afgelopen tijd de allerhoogste pieken overigens ook nog niet helemaal doorgerekend aan de eindklant.

De eindklanten hebben vaak ook nog vaste contracten lopen, merkt Marc Van den Bosch, topman bij energiekoepel FEBEG op. Als de prijzen verder zouden dalen, zouden klanten met variabele contracten daar in eerste instantie iets van kunnen merken. Maar zover zijn we dus nog niet.