Ham en Tessenderlo krijgen geen extra subsidies bij fusie door een tekort van 20 inwoners: "We hebben alles geprobeerd"

Heselmans begrijpt dat er een lijn getrokken moet worden, maar vindt het jammer dat er geen uitstel wordt gegeven. "De fusie zelf is pas over 3 jaar, dus ze hadden ons nog wel enkele maanden uitstel kunnen geven, want aan 30.000 inwoners zullen we snel komen", aldus Heselmans. "Ik snap dat de overheid genoeg tijd nodig heeft om budgetten vrij te maken, maar dat is volgens mij ook te doen op 2 jaar bijvoorbeeld."