Havenwolf viel wellicht vannacht vijf schapen aan in Stabroek: twee zijn dood, de drie andere gewond

Zijn drie overige schapen vond Adriaenssens terug in de stal. "Die zijn ook wel gebeten en kunnen nu moeilijk lopen. Ze liggen daar nu stil en zijn wellicht ook wat in shock. Maar ik zie geen ernstige verwondingen. Die gaan dus wel genezen, al zullen ze dus wel even moeten bekomen. Ik had maar vijf schapen. Ze waren mijn grasmachines van de boomgaard en van de paardenweide. Ze aten daar wat de paarden niet wilden."

Adriaenssens zegt dat het bijzonder moeilijk is om zijn weide af te sluiten tegen wolven. "Mijn weides liggen tegen een dijk van 800 meter. Ik zou aan 3 à 4 kilometer afsluiting komen, plus de elektriciteit daar nog eens bij. Dat is onbetaalbaar. Je moet er dan ook voor zorgen dat het gras niet tegen de draad groeit, want zo verlies je ook nog eens elektriciteit. De schapen elke nacht in de stal zetten is ook veel werk, want dan moet die ook uitgemest worden. Dat doe ik alleen maar als het sneeuwt of heel erg vriest."