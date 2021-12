India bemoeilijkt financiële transfers naar nonnen van Moeder Teresa na religieuze spanningen

Moeder Teresa -of Agnes Gonxha Bojaxhiu zoals ze echt heette- werd geboren in Albanië, maar kwam als onderwijzeres terecht in Calcutta, nu Kolkata in de Indiase deelstaat West-Bengalen. Daar werd ze erg getroffen door de grote armoede en zette ze een religieuze organisatie op om die aan te pakken. Die organisatie is intussen actief in meer dan 90 landen.

In 1979 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Nadien volgden tal van andere hoge onderscheidingen. Enkele jaren geleden werd ze door paus Franciscus heilig verklaard. Haar graftombe in Kolkata is een bedevaartsoord geworden. Toch liet ze ook een aantal controversies na inzake standpunten over abortus, bekeringen en een aantal politieke uitspraken.