Jean-Marc Vallée, regisseur van tv-serie "Big little lies", is overleden

Vallée maakte voor het Amerikaanse kabel-tv-netwerk HBO ook de serie "Sharp objects" met Amy Adams in de hoofdrol. Hij werkte momenteel aan een nieuwe serie, "Gorilla and the black bird".



In een interview met The New York Times uit 2018 zei de regisseur dat hij met zijn werk de gebreken imperfecties van de menselijke natuur wil blootleggen. "Ik lijk aangetrokken te worden tot deze verhalen en underdogs als personages", zei hij.

Vallée werd in 1963 geboren in Montreal. Hij laat twee zonen na.