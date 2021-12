Jeugdhotel The Poppies 1 & 2 zullen tijdelijk 90 asielzoekers opvangen

In Ieper zullen er in januari en in februari 90 asielzoekers verblijven in jeugdhotel The Poppies 1 & 2. Normaal verblijven er Britse scholen, maar door de aanhoudende coronacrisis en de Brexit zijn de bedden nu al 22 maanden leeg. "Dan kunnen we even goed noodopvang bieden in plaats van die mensen in Brussel buiten in de kou te laten staan", zegt eigenaar Stefaan Vanderstraete.