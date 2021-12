Jumping Mechelen waarschuwt voor valse livestreams: "Oplichters proberen zo je bankgegevens te stelen"

Enkele weken geleden besliste de organisatie om Jumping Mechelen af te gelasten dit jaar. "Het publiek is de grote kracht van Jumping Mechelen", zegt woordvoerder Katrien Van Miert. "Er is ook altijd een heel standendorp voorzien en het is dus niet alleen een sportevent, maar ook een massa-evenement." Corona gooit daar ook dit jaar roet in het eten.

Maar oplichters rekenen er blijkbaar op, dat niet alle fans op de hoogte zijn. "Ze creëerden eigen Facebookpagina's en eigen Facebookevents waarop ze onze beelden en teksten kopiëren, waardoor ze dus echt lijken. Als je daarop klikt, kom je zogezegd op een livestream terecht. Dan moet je eerst je gegevens invullen, bankgegevens ook, maar die livestream zal je nooit te zien krijgen. Daar willen we dus toch voor waarschuwen."