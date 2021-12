Kerstmarkt Poperinge tijdelijk gesloten: "De overkapping boven de horeca moet weg"

Daarom zal de kerstmarkt open blijven, maar dan zonder overkapping. “Je kon er nergens warm binnen zitten, want er was enkel een bovenkant, maar dan zat je ten minste nog droog. We zullen nu moeten zien of de mensen blijven komen. We hopen in ieder geval dat het weer mee zal zitten." De kerstmarkt zal normaal dinsdag terug openen, maar dat zal afhangen van de firma van de overkapping "We hopen dat zij voldoende mensen vinden om dat zo kort bij in orde te brengen. En als dat lukt, staan we er dinsdag terug", besluit de burgemeester.