Koperdieven steken per ongeluk caravans in brand in Gent

Koperdieven hebben zondagavond per ongeluk drie caravans in brand gestoken op het terrein van takelbedrijf Lybaert in Gent. De daders haalden hun koper in de naburige havenbedrijven en gebruikten de caravans als schuilplaats om isolatie van de koper te branden. Daar liep het volgens zaakvoerder Ludwig De Brabander mis. "Zonde, want ik wilde die caravans schenken aan een goed doel."