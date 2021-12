Laatste week van 2021 wordt nat en uiterst zacht met temperaturen tot 14 graden (dankzij warme lucht uit Noord-Afrika)

Donderdag is het zwaarbewolkt met vooral 's ochtends nog kans op wat regen. Het wordt uiterst zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 10 en 14 graden. En ook vrijdag wordt het bijzonder zacht met maxima van 9 tot 14 graden. "Er is rechtstreekse import van warme lucht uit het zuiden tot het zuidwesten, uit Noord-Afrika. Die warme lucht heeft geen tijd om af te koelen doordat er behoorlijk wat wind zal zijn", legt weerman Frank Deboosere uit.



Op nieuwjaarsdag lijkt de kans op neerslag eerder klein te blijven en krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.