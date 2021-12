Lier schenkt opnieuw stoeltjes aan winkels om wachtrijen aangenamer te maken: "Vermijden dat klanten afhaken"

In totaal heeft de stad zo'n 200 stoeltjes ter beschikking. Elke winkel die er aanvraagt, krijgt 2 stoeltjes. "Die worden dan buiten gezet voor mensen met een minder goede mobiliteit of voor een ouder publiek, want vorig jaar merkten we dat deze mensen al snel afhaakten door de lange wachtrijen. Bij een bakker gaat zo'n wachtrij altijd snel vooruit, maar bij een gsm-winkel bijvoorbeeld is het al moeilijker om lang recht te staan", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA).