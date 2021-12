Na zware brand op bouwbedrijf in Asse: “Zwaar aangedaan, maar ook veel solidariteit”

Zaterdagnacht woedde een grote brand bij het bouwbedrijf Carro-Bel, op een industrieterrein in Mollem, bij Asse. Meer dan 30 vrachtwagens raakte beschadigd door de brand. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is de brand aangestoken, uit het eerste verslag van de branddeskundige blijkt dat er meerdere brandhaarden waren.

“Toeval bestaat niet”, zegt Jean Van den Bergh. “Er zijn meer dan drie brandhaarden gevonden. De afsluiting van de omheining achteraan het terrein was doorgeknipt. Enkel de cementwagens zijn getroffen, al de rest van de gebouwen en materialen zijn onaangeroerd gebleven. Het was de bedoeling het bedrijf in zijn hart te treffen en daar zijn ze in geslaagd.”