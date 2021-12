Drukte in ons land door toevloed Nederlanders, "jammer, maar we kunnen hen toegang niet ontzeggen", zegt Cathy Berx

De gouverneur van Antwerpen Cathy Berx stelt met lede ogen vast dat er veel Nederlanders naar ons land komen. "Het is jammer dat er zoveel Nederlanders naar ons land komen. Het is vooral niet erg sociaal, solidair of verstandig. De Nederlandse premier Mark Rutte heeft dezelfde oproep gedaan in de Tweede Kamer in Nederland. Hij verdedigde de lockdown. De lastige maatregelen in Nederland zijn nodig voor de volksgezondheid. Hij vroeg om die niet te omzeilen door de grens over te steken en daar te doen wat in Nederland niet mag", zegt Cathy Berx in "De wereld vandaag".

Volgens Berx is het bijzonder jammer om vast te stellen dat de mensen dat wel doen. "Op die manier zorgen die Nederlanders voor een dubbele druk in Vlaanderen. Enerzijds is er veel meer drukte in Vlaanderen met alle gevolgen van dien. Er is de mogelijke impact op de toename van het aantal besmettingen."

"Daarnaast zouden de Nederlanders die hier besmet zouden geraken door die drukte en terugkeren naar Nederland alweer extra druk leggen op de zorg in Nederland. Niet alleen op de eerstelijnszorg, de artsen en de apotheken, maar ook op de ziekenhuiszorg. Dat was net de reden waarom Nederland verregaande maatregelen nemen. Men wil ervoor zorgen dat de ziekenhuisinfrastructuur er niet onder crasht."